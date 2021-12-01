Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що ліки Україна отримає оперативно.
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Фармацевтичне страхування українців
За його словами, в Україні наразі напрацьовують формат фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.
Страхування покриватиме близько 25 – 30 тисяч гривень на рік на ті ліки, що не пов'язані з перебуванням у лікарні.
Препарати для лікування коронавірусу в стаціонарі будуть безплатними.
Що відомо про ліки від коронавірусу
У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.
Велика Британія першою у світі схвалила для використання пігулки Молнупіравір, які розробила американська компанія Merck.
За результатами дослідження, ліки борються не з наслідками захворювання, а знешкоджують сам патоген в організмі. Однак дослідження поки що продовжуються.
Згодом Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання таблеток. Окрім цього, в агентстві почали оцінку безпеки та ефективності таблеток від компанії Pfizer.