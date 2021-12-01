Коли в Україні з'являться ліки від COVID-19 і чи потрібно буде за них платити

Щойно новітні ліки для лікування коронавірусу з'являтимуться у світі, їх постачатимуть і до України.

Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що ліки Україна отримає оперативно.

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Фармацевтичне страхування українців

За його словами, в Україні наразі напрацьовують формат фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.

Страхування покриватиме близько 25 – 30 тисяч гривень на рік на ті ліки, що не пов'язані з перебуванням у лікарні.

Препарати для лікування коронавірусу в стаціонарі будуть безплатними.

Що відомо про ліки від коронавірусу

Молнупіравір – як діє Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

В Україні тривають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck.

Велика Британія першою у світі схвалила для використання пігулки Молнупіравір, які розробила американська компанія Merck.

За результатами дослідження, ліки борються не з наслідками захворювання, а знешкоджують сам патоген в організмі. Однак дослідження поки що продовжуються.

Згодом Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання таблеток. Окрім цього, в агентстві почали оцінку безпеки та ефективності таблеток від компанії Pfizer.