Головний санітарний лікар країн Ігор Кузін назвав головну умову. Для цього більша частина населення повинна бути провакцинована.

Увага Які привілеї матимуть вакциновані українці

Що про це думає МОЗ

Він наголосив, що у Центрі контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім внесли корективи та обмеження щодо носіння масок.

Зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов'язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень.

Ігор Кузін – головний санлікар Ми можемо розглядати (скасування масок – 24 канал) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію.

Він впевнений, що ще осінь і зиму українці проведуть у масках. Кузін назвав ще один плюс масок – вона захищатиме не лише від коронавірусу. Восени нас не оминуть й гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема, грип.

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