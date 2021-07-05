Коли українці перестануть носити маски: відповідь санітарного лікаря країни

Маски вже давно стали звичайним атрибутом нашого життя. Багато людей навіть відчувають дискомфорт при перегляді фільмів чи серіалів, де герої перебувають без засобів захисту на обличчі у громадських місцях.

Здається, вже півтора року людство чекає на той момент, коли можна буде повернутися до нормального життя. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли українці зможуть зняти маски з облич.

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Він розповів, що відмовитися від масок Україна зможе лише у двох випадках: коли вся країна досягне адекватних рівнів вакцинації або ж коли весь світ попрощається з коронавірусом.

Ігор Кузін “Думаю, всі вже звикли до масок. Насправді я б не радив їх знімати. Чому? Попри на вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей, які перехворіли, навіть на тлі поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC вводять додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми знаходимося в замкнутому просторі або якщо у нас недостатній рівень вентиляції й ми не можемо гарантувати, що люди не заразяться”.

Так, найближчим часом маски не варто знімати навіть вакцинованим проти коронавірусу людям. Кузін також зауважив, що в приміщеннях маски залишаться обов'язковими ще надовго.

Ігор Кузін “Для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або поки весь світ не попрощається з коронавірусною хворобою”.

Головний санлікар країни також зауважив, що українцям поки зарано розраховувати на колективний імунітет. Оскільки кількість вакцинованих та навіть перехворілих в країні не занадто велика.

Ігор Кузін “Кількість українців, які перехворіли, не сильно велика. Проста математика показує, що це близько 2,5 мільйони осіб. Ми маємо попередні дослідження з визначення тих, хто перехворів. Попередні цифри говорять, що принаймні 32% перехворіло. Тобто, якщо 32% вже мають імунітет, плюс, якщо ми зробимо 10 мільйонів щеплень, і, враховуючи темпи вакцинації, в осінній період ми вийдемо на 50 – 60% імунітету”.

І навіть ці показники недостатні для того, аби повернутися до звичайного життя.

Показники захворюваності на коронавірус в Україні

Джерело: МОЗ