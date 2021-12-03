Про це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич та фельшер Ігор Гнатів. Вони пригадали найдивакуватіші причини для виклику.

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Екстрену медичну допомогу викликають навіть під час менструального болю. Хоч для того, аби втамувати біль, достатньо випити знеболювальне. Що і пропонують медики пацієнткам по приїзду.

Болить, коли сміюсь

Ми приїхали на виклик у клуб, дівчина жалілася на біль у серці. Приїжджаємо, все нормально. Питаємо, як у вас серце болить. Каже: "Болить тільки тоді, коли сміюсь",

– розповів Ігор Гнатів.

Працівники швидкої здивувались такому виклику й порадили дівчині не сміятись, щоб зняти біль.

В яких випадках можна викликати швидку

Джерело: МОЗ

непритомність;

судоми;

раптовий розлад дихання;

раптовий біль у грудній клітці;

гострий біль у черевній порожнині та поперековому відділі;

головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою;

порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічна кома;

при температурі тіла 39°С і вище та відсутності ефекту від прийнятих жарознижувальних лікарських засобів;

значна зовнішня кровотеча;

ознаки внутрішньої кровотечі;

ознаки гострого отруєння;

порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча інше);

анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;

укуси змій та павуків;

травми, які загрожують життю;

нещасні випадки будь-якого характеру;

тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;

асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);

надзвичайна ситуація будь-якого характеру;

гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта (постраждалого) та/або людей поруч);

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини;

до дітей віком до двох років.

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24".

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