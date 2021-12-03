Коли українці викликають "швидку": кумедні історії медиків

3 грудня 2021 , 17:50
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Джерело:

24 канал

Якщо ви відчуваєте проблеми зі здоров'ям, але вашому стану зараз нічого не загрожує – зверніться до сімейного лікаря. Швидка медична допомога лише для екстрених та критичних станів.

Про це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич та фельшер Ігор Гнатів. Вони пригадали найдивакуватіші причини для виклику. 

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Екстрену медичну допомогу викликають навіть під час менструального болю. Хоч для того, аби втамувати біль, достатньо випити знеболювальне. Що і пропонують медики пацієнткам по приїзду.

Болить, коли сміюсь

Ми приїхали на виклик у клуб, дівчина жалілася на біль у серці. Приїжджаємо, все нормально. Питаємо, як у вас серце болить. Каже: "Болить тільки тоді, коли сміюсь",
– розповів Ігор Гнатів.

Працівники швидкої здивувались такому виклику й порадили дівчині не сміятись, щоб зняти біль. 

В яких випадках можна викликати швидку 

Джерело: МОЗ 

  • непритомність;
  • судоми;
  • раптовий розлад дихання;
  • раптовий біль у грудній клітці;
  • гострий біль у черевній порожнині та поперековому відділі;
  • головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою;
  • порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
  • гіпо- та гіперглікемічна кома;
  • при температурі тіла 39°С і вище та відсутності ефекту від прийнятих жарознижувальних лікарських засобів;
  • значна зовнішня кровотеча;
  • ознаки внутрішньої кровотечі;
  • ознаки гострого отруєння;
  • порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча інше);
  • анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;
  • укуси змій та павуків;
  • травми, які загрожують життю;
  • нещасні випадки будь-якого характеру;
  • тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;
  • асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
  • надзвичайна ситуація будь-якого характеру;
  • гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта (постраждалого) та/або людей поруч);
  • інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини;
  • до дітей віком до двох років.
Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем та його колегами читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24".

День у "швидкій" – дивіться відео

 
Автор: Олександр Бевза