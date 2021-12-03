Коли українці викликають "швидку": кумедні історії медиків
Джерело:24 канал
Якщо ви відчуваєте проблеми зі здоров'ям, але вашому стану зараз нічого не загрожує – зверніться до сімейного лікаря. Швидка медична допомога лише для екстрених та критичних станів.
Про це в інтерв'ю 24 каналу підтвердив лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич та фельшер Ігор Гнатів. Вони пригадали найдивакуватіші причини для виклику.
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Екстрену медичну допомогу викликають навіть під час менструального болю. Хоч для того, аби втамувати біль, достатньо випити знеболювальне. Що і пропонують медики пацієнткам по приїзду.
Болить, коли сміюсь
Ми приїхали на виклик у клуб, дівчина жалілася на біль у серці. Приїжджаємо, все нормально. Питаємо, як у вас серце болить. Каже: "Болить тільки тоді, коли сміюсь",
– розповів Ігор Гнатів.
Працівники швидкої здивувались такому виклику й порадили дівчині не сміятись, щоб зняти біль.
В яких випадках можна викликати швидку
Джерело: МОЗ
- непритомність;
- судоми;
- раптовий розлад дихання;
- раптовий біль у грудній клітці;
- гострий біль у черевній порожнині та поперековому відділі;
- головний біль, що супроводжується запамороченням або нудотою;
- порушення мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
- гіпо- та гіперглікемічна кома;
- при температурі тіла 39°С і вище та відсутності ефекту від прийнятих жарознижувальних лікарських засобів;
- значна зовнішня кровотеча;
- ознаки внутрішньої кровотечі;
- ознаки гострого отруєння;
- порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча інше);
- анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;
- укуси змій та павуків;
- травми, які загрожують життю;
- нещасні випадки будь-якого характеру;
- тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;
- асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
- надзвичайна ситуація будь-якого характеру;
- гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта (постраждалого) та/або людей поруч);
- інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини;
- до дітей віком до двох років.
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