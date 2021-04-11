Ще наприкінці березня Україна закупила у китайської компанії Sinovac вакцину від коронавірусу під назвою CoronaVac. Попередньо, препарат відправлятимуть в регіони з 12 квітня. В такому разі робити щеплення цією вакциною почнуть з вівторка, 13 числа.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Спілкувався він із журналістами 10 квітня.

Зверніть увагу Робити до 11 мільйонів щеплень проти коронавірусу на місяць ми можемо, – Ляшко

Зауважимо, що 10 квітня мав завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac. У МОЗ обіцяли, що з цього дня в Україні почнуть робити щеплення цим препаратом.

Деталі заяви Ляшка

Головний санітарний лікар повідомив, що CoronaVac розфасовано в однодозні шприци. За його словами, це зручніше, щоб приїхати для вакцинації до маломобільних людей або невеликих груп.

Ляшко додав, що інтервал між двома дозами у цієї вакцини є меншим, аніж у препарату AstraZeneса. Мовиться про 14 – 28 днів.

Крім того, він повідомив, що за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики другу дозу вакцини CoronaVac будуть колоти українцям через 28 днів після першої.

Кого передусім вакцинуватимуть вакциною CoronaVac

Маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають.

Працівників, які будуть проводити ЗНО в 2021 році.

Олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на Іграх у 2021 році.

Представників критичної інфраструктури, передусім співробітників патрульної поліції.

До теми Pfizer та CoronaVac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників

Що відомо про CoronaVac

В Україну партія вакцини CoronaVac прибула ще 25 березня. Щоправда, зареєструвало цю вакцину МОЗ 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. її успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.

Зокрема, активно CoronaVac використовували в Туреччині. Країна закупила 50 мільйонів доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський патріарх Варфоломій.

Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Дослідження показали, вакцина дозволяє уникнути складних форм COVID-19 і має досить високу ефективність.

Актуально! Станом на 10 квітня проти коронавірусу імунізували 373 тисячі осіб. 5 людей отримали вже 2 дози вакцини.



Вакцинація в Україні: як записатися / Інфографіка 24 каналу