Планується, що людям, які зробили щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати спеціальне свідоцтво або ж COVID-паспорт. Щоправда, довідка про щеплення не буде обов'язковою в Україні.

Джерело: ТСН

Натомість, як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, документ зможуть видавати для подорожей у разі потреби.

Важливо COVID-паспорти для українців: чи варто чекати та чи будуть вони безпечними

Коли може знадобитися довідка про вакцинацію

Ляшко пояснив, що Україна діє у межах міжнародного законодавства щодо COVID-паспорта.

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток №6 до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати,

– наголосив головний санітарний лікар.

Він додав, що МОЗ планує перелаштували систему охорони здоров'я так, що, за потреби, двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати. Ляшко зазначив, що це буде безкоштовна послуга.

Однак, наразі довідка про вакцинацію не буде обов'язковою в Україні, адже зараз є обмежений доступ до вакцин. Головний санлікар пояснив, що треба "розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію". Як сказав Ляшко, всі ці питання розглядають і на рівні ЄС, і на рівні ВООЗ, і в Україні.

Що відомо про COVID-паспорти

Про запровадження документа, який підтверджуватиме вакцинацію від коронавірусу, вже оголосили низка країн. Зокрема, COVID-паспорти хочуть ввести в Угорщині, Польщі, Великій Британії.

Зокрема, COVID-паспорти хочуть ввести Паспорт нібито повинен надати низку переваг для подорожей за кордон. Тож, очільник українського МОЗ також анонсував появу таких документів в Україні. За його словами, українці матимуть такі ж підтвердження про щеплення, як і європейці.

для подорожей за кордон. Тож, очільник українського МОЗ також анонсував появу таких документів в Україні. За його словами, про щеплення, як і європейці. Натомість головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняв, що COVID-паспорти з'являться в Україні, якщо цього вимагатиме Євросоюз при перетині кордону.

Зверніть увагу! В Україні вже затвердили національний календарний план вакцинації громадян проти коронавірусу. Загалом він передбачає 5 етапів.

Відомо, що вакцинація буде добровільною. Записатися на щеплення можна буде трьома способами:

у сімейного лікаря через модуль "Імунопрофілактика",

на спеціальному сайті самостійно,

за телефоном через Центр первинної медико-санітарної допомоги.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу