Коли українцям може знадобитися свідоцтво про вакцинацію: пояснення Ляшка

Планується, що людям, які зробили щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати спеціальне свідоцтво або ж COVID-паспорт. Щоправда, довідка про щеплення не буде обов'язковою в Україні.
Джерело: ТСН
Натомість, як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, документ зможуть видавати для подорожей у разі потреби.
Важливо COVID-паспорти для українців: чи варто чекати та чи будуть вони безпечними
Ляшко пояснив, що Україна діє у межах міжнародного законодавства щодо COVID-паспорта.
Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток №6 до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів ми не збираємося впроваджувати,
– наголосив головний санітарний лікар.
Він додав, що МОЗ планує перелаштували систему охорони здоров'я так, що, за потреби, двома натисканнями на клавіатурі можна видати ту форму довідки людині, яка буде подорожувати. Ляшко зазначив, що це буде безкоштовна послуга.
Однак, наразі довідка про вакцинацію не буде обов'язковою в Україні, адже зараз є обмежений доступ до вакцин. Головний санлікар пояснив, що треба "розділяти питання імунного паспорта і міжнародного свідоцтва про вакцинацію". Як сказав Ляшко, всі ці питання розглядають і на рівні ЄС, і на рівні ВООЗ, і в Україні.
Відомо, що вакцинація буде добровільною. Записатися на щеплення можна буде трьома способами:
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу