Коли в Україну прибуде друга партія вакцини AstraZeneca: відповідь МОЗ
Міністерство охорони здоров’я очікує поставку другої партії вакцин AstraZeneca від COVAX у четвер, 22 квітня.
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вже найближчими днями в Україну прибуде вакцина від AstraZeneca.
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Відтак люди, які отримали першу дозу вакцини від Covishield, зможуть отримати другу дозу і бути повністю вакцинованими.
За його словами, вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.
У нас найближчими днями, ось уже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи, це 367 тисяч доз,
– заявив Ляшко.
За його словами, у МОЗ планують використати цю партію вакцини близько за 2-3 дні.
"І ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров’я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тис. мінімум в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", – додав головний санітарний лікар.
Вакцинація в Україні: коротко
Джерело: МОЗ України
За минулу добу, 19 квітня, щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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