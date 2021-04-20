Міністерство охорони здоров’я очікує поставку другої партії вакцин AstraZeneca від COVAX у четвер, 22 квітня.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вже найближчими днями в Україну прибуде вакцина від AstraZeneca.

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Відтак люди, які отримали першу дозу вакцини від Covishield, зможуть отримати другу дозу і бути повністю вакцинованими.

За його словами, вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.

У нас найближчими днями, ось уже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи, це 367 тисяч доз,

– заявив Ляшко.

За його словами, у МОЗ планують використати цю партію вакцини близько за 2-3 дні.

"І ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоб показати спроможності системи охорони здоров’я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тис. мінімум в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", – додав головний санітарний лікар.

Вакцинація в Україні: коротко

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 19 квітня, щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу