Ляшко розповів, коли оголосять дату прибуття COVID-вакцини в Україну
Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 надійде до України найближчим часом. Дату оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль".
Джерело:24 канал
Головний санлікар зазначив, що є декілька перемінних, які можуть вплинути на прибуття вакцини. Про це він повідомив під час брифінгу 21 лютого.
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Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі,
– сказав Віктор Ляшко.
Медик розповів, що графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.
- Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня;
- Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.
Які регіони отримають вакцину першими
Першими вакцину отримають:
- Київ;
- Київська область;
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Полтавська область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.
Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставлення на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень,
– підсумував він.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
- Очільник МОЗ Максим Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.
- Володимир Зеленський готовий вакцинуватися одним із перших, щоб довести українцями безпечність щеплень.
5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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