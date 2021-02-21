Ляшко розповів, коли оголосять дату прибуття COVID-вакцини в Україну

Джерело:24 канал
Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 надійде до України найближчим часом. Дату оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль".
Головний санлікар зазначив, що є декілька перемінних, які можуть вплинути на прибуття вакцини. Про це він повідомив під час брифінгу 21 лютого.
Читайте також Всі, хто захоче: Ляшко запевнив, що українці зможуть вакцинуватись безкоштовно
Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі,
– сказав Віктор Ляшко.
Медик розповів, що графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.
Першими вакцину отримають:
Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.
Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставлення на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень,
– підсумував він.
5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу