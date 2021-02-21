Ляшко розповів, коли оголосять дату прибуття COVID-вакцини в Україну

21 лютого 2021 , 17:56
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Джерело:

24 канал

Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 надійде до України найближчим часом. Дату оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль".

Головний санлікар зазначив, що є декілька перемінних, які можуть вплинути на прибуття вакцини. Про це він повідомив під час брифінгу 21 лютого.

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Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі,
– сказав Віктор Ляшко.

Медик розповів, що графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.

  • Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня;
  • Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.
Зверніть увагу! Для проведення щеплень від COVID-19 в Україні загалом працюватиме до 600 мобільних бригад медиків та 4 250 спеціально обладнаних кабінетів.

Які регіони отримають вакцину першими

Першими вакцину отримають:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Житомирська область;
  • Полтавська область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.

Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставлення на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень,
– підсумував він.

Довідка. Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8 градусів.

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5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу