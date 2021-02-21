Ляшко розповів, коли оголосять дату прибуття COVID-вакцини в Україну

Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 надійде до України найближчим часом. Дату оголосять тоді, коли літак з ліками сяде у аеропорту "Бориспіль".

Головний санлікар зазначив, що є декілька перемінних, які можуть вплинути на прибуття вакцини. Про це він повідомив під час брифінгу 21 лютого.

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Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату скажемо, коли ось точно літак приземлиться в Борисполі,

– сказав Віктор Ляшко.

Медик розповів, що графік постачання вакцини в регіони залежатиме від того, в який час доби її доставлять в Україну.

Якщо це буде до 16-ї години, то розвезення почнеться наступного дня;

Якщо після 16-ї, то все залежатиме від швидкості розмитнення, оформлення, розподілу доз по областях.

Які регіони отримають вакцину першими

Для проведення щеплень від COVID-19 в Україні загалом працюватиме до 600 мобільних бригад медиків та 4 250 спеціально обладнаних кабінетів.

Першими вакцину отримають:

Київ;

Київська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Полтавська область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

Заступник Максима Степанова додав, що після цього вакцину повезуть в усі інші регіони.

Холодовий ланцюг буде дотриманий: з літака – до доставлення на національний склад, звідти – до регіональних складів, мобільних бригад та пунктів проведення щеплень,

– підсумував він.

Вакцинація в Україні: що відомо

Температура зберігання вакцини AstraZeneca становить від +2 до +8 градусів.



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу