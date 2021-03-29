Коли вакцина Pfizer приїде в Україну: Степанов назвав дату

Україна розраховує отримати 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах програми COVAX. В рамках цієї програми у країну надійдуть дози вакцин від виробників AstraZeneca та Pfizer,

В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов заявив, що вакцини AstraZeneca і Pfizer в межах програми COVAX надійдуть в Україну до 15 квітня.

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Максим Степанов “Це перша поставка в рамках COVAX, яку ми очікуємо. Якщо бути точним – 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від COVAX, що перша поставка має бути саме в такому обсязі й у найближчі 2-3 тижні”.

За словами Степанова, 8 мільйонів доз – це та цифра, яку підтвердили у COVAX. Загалом до 1 червня Україна повинна отримати 1,7 мільйона доз вакцин у рамках цієї програми. І далі, починаючи з червня, повинні відбуватися постачання.

Вакцинація в Україні: що відомо

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 585 людей.

Станом на 29 березня щеплення зробили 198 465 людям. З них лише одна тримала 1 дозу препарату.

Другу дозу вакцини отримала лікарка з Хмельниччини. Вона працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала першу ін'єкцію.



​Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу