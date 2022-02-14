Бустерна доза забезпечує ефективніший захист від коронавірусу, говорить імунолог, кандидат медичних наук Федір Лапій. Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), яку він очолює, бустерну дозу в Україні дозволено робити через 6 місяців після другої дози.

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Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації,

– зазначає Лапій.

Що робити, коли зібрався зробити бустерну дозу, але знову захворів на коронавірус? Лікарі не радять відмовлятися від бустеру, але варто відкласти його на 28 днів після хвороби. Адже, часто після хвороби антитіл вистачає ненадовго. Водночас вакцинація стимулює додаткове їх утворення.

Імунолог Федір Лапій зауважив, що на сьогодні США, Британія радять бустерне щеплення людям, які перехворіли.

І в Україні ми теж говоримо, що потрібна,

– додав імунолог.

Але якщо людина мала важкий перебіг коронавірусної хвороби, то вона має порадитись з лікарем і, можливо, зробити щеплення не через місяць, а через два.

Зробили бустерне щеплення, але за кілька днів захворіли

Федір Лапій наголосив, якщо сталось так, що у день, коли вам ввели бустер, чи через кілька днів у вас виявили коронавірус, бустер не треба повторювати.

До слова, повний курс вакцинації проти COVID-19 в Україні пройшли 14,95 мільйона людей, зокрема третє щеплення уже отримали 567 тисяч українців. При цьому загалом зробили 31,1 мільйона щеплень, за останню добу – близько 19 тисяч.

Актуальні дані про COVID-19 в Україні

Після 4 тижнів стрімкого зростання захворюваності на коронавірус у МОЗ відзначили перші ознаки стабілізації ситуації.

Тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання та починає спадати. Впродовж останньої доби захворіли близько 17 тисяч людей.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання, 102 950 з яких летальні.

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