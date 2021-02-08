Український президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці отримають щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації. Водночас змін до попереднього плану не вноситимуть.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Важливо Україна все ближче до початку вакцинації: все, що потрібно знати

Він підкреслив, що Володимир Зеленський як головнокомандувач потрапляє на вакцинацію у другому етапі. Адже саме тоді щеплюватимуть військових.

Довідка. Початок вакцинації проти коронавірусу у ЗСУ запланований на кінець лютого. Першими щеплення отримають військові, які стримують російську агресію на Донбасі.

На другому етапі вакцинують і посадовців, які виконують критичні для держави функції. Мовиться, зокрема, про прем'єр-міністра та решту урядовців.

Ляшко наголосив, що змінювати для цього дорожню карту, як раніше припускав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, не доведеться.

"Скрізь лідери одними з перших показують проведення щеплень тими препаратами, які надалі масово використовують для вакцинації населення країн, які вони очолюють", – зауважив він.

Кого вакцинують насамперед:

згідно з даними МОЗ

На першому етапі вакцинацію пройдуть працівники мобільних бригад, медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал лабораторій, які тестують на COVID-19, бригади екстреної меддопомоги.

Крім цього – також мешканці будинків для літніх людей та працівники цих закладів, а ще – військові на фронті. Загалом у МОЗ під час першого етапу мають намір вакцинувати 367 тисяч людей.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу