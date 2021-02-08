Коли вакцинують Зеленського та інших перших осіб: Ляшко повідомив деталі

Український президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці отримають щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації. Водночас змін до попереднього плану не вноситимуть.
Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
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Він підкреслив, що Володимир Зеленський як головнокомандувач потрапляє на вакцинацію у другому етапі. Адже саме тоді щеплюватимуть військових.Довідка. Початок вакцинації проти коронавірусу у ЗСУ запланований на кінець лютого. Першими щеплення отримають військові, які стримують російську агресію на Донбасі.
На другому етапі вакцинують і посадовців, які виконують критичні для держави функції. Мовиться, зокрема, про прем'єр-міністра та решту урядовців.
Ляшко наголосив, що змінювати для цього дорожню карту, як раніше припускав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, не доведеться.
"Скрізь лідери одними з перших показують проведення щеплень тими препаратами, які надалі масово використовують для вакцинації населення країн, які вони очолюють", – зауважив він.
згідно з даними МОЗ
Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу