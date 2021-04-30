Коли варто вакцинуватися після одужання від COVID-19

Люди, які перехворіли на коронавірус часто відмовляються від вакцинації. Але перенесена інфекція не гарантує стійкий імунітет.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла інфекціоністка Леся Радковська. За її словами, існує рекомендація робити щеплення через 6 місяців після хвороби.

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Коли вакцинуватись проти коронавірусу

Лікарка розповіла, що це роблять для того, щоб зекономити дозу тій людині, яка взагалі не хворіла. Загалом, якщо доз буде достатньо, то вакцинуватися можна у будь-який час.

Леся Радковська “Є у вас антитіла чи ні – це не має значення і не є протипоказом, оскільки на ковід можна захворіти повторно. Це не кір, після якого отримуєш антитіла повік”.

Що робити алергікам

За словами лікарки, алергікам потрібно слухати своїх сімейних лікарів.

Річ у тому, що немовлят не вакцинують від ковіду, а щеплюють дорослих людей, тобто до дорослого віку пацієнт отримував вже якусь іншу вакцину і точно знає, як організм на неї відреагував. Тоді уже визначається ризик – буде більше ускладнень від введеної вакцини чи від можливості захворіти на коронавірусну інфекцію,

– розповіла інфекціоністка.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу