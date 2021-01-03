У Ватикані розповіли, коли почнуть вакцинацію проти COVID-19: деталі
У Ватикані планують почати вакцинацію проти COVID-19 вже протягом найближчих днів. Впродовж другої половини січня 2021 року медики та люди похилого віку зможуть отримати щеплення.
Для зберігання вакцини у Ватикані вже придбали низькотемпературний холодильник. Про це повідомляє The Local.
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Зокрема, під час вакцинації пріоритет надаватимуть:
- працівникам закладів охорони здоров'я й громадської безпеки;
- людям похилого віку;
- особам, які найчастіше контактують з населенням.
Вакцини можуть прибути впродовж 2 тижнів січня в достатній кількості для задоволення потреб Святого Престолу та Ватикану,
– мовиться у повідомленні.
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Водночас інформацію щодо того, коли Папа Римський Франциск отримає вакцину не оприлюднили.
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