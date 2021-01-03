У Ватикані планують почати вакцинацію проти COVID-19 вже протягом найближчих днів. Впродовж другої половини січня 2021 року медики та люди похилого віку зможуть отримати щеплення.

Для зберігання вакцини у Ватикані вже придбали низькотемпературний холодильник. Про це повідомляє The Local.

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Зокрема, під час вакцинації пріоритет надаватимуть:

працівникам закладів охорони здоров'я й громадської безпеки;

людям похилого віку;

особам, які найчастіше контактують з населенням.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання. Детальніше про це – читайте тут.

Вакцини можуть прибути впродовж 2 тижнів січня в достатній кількості для задоволення потреб Святого Престолу та Ватикану,

– мовиться у повідомленні.

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Водночас інформацію щодо того, коли Папа Римський Франциск отримає вакцину не оприлюднили.