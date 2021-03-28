Коли відновлять поставки вакцини AstraZeneca з Індії: очікування COVAX

Інститут сироватки Індії (SII) може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX в травні. Також ідуть переговори про постачання вакцин в квітні.

У COVAX планують пришвидшити поставки вакцин

COVAX – це програма постачання вакцин проти коронавірусу в країни із низьким та середнім доходом, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я.

До теми У Нью-Йорк запровадили "паспорти вакцинації"

Очікується, що поставки вакцини SII/AstraZeneca почнуться до травня, а потім прискоряться,

– повідомили у ЮНІСЕФ.

Представники COVAX ведуть переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити "деякі поставки" ще у квітні.

Що відомо про співпрацю COVAX та AstraZeneca

COVAX очікував в цілому 90 мільйонів доз від SII в березні і квітні, з яких він отримав близько 28 мільйонів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнив, що на сьогодні COVAX доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну. Але 36 країн все ще чекають вакцини, щоб розпочати щеплення.

25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку.