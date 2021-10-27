Коли викликати швидку при коронавірусі: чіткий перелік симптомів

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що внаслідок зростання захворюваності на коронавірус, в Україні фіксують рекордну кількість викликів "швидких". Водночас нерідко виклики не є виправданими.

У МОЗ назвали симптоми, з якими потрібно викликати "швидку"

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що впродовж останньої доби по всій країні "швидкі" прийняли 55 тисяч викликів. Через велику кількість дзвінків хворі, які найбільше потребують допомоги лікаря, можуть просто померти.

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За словами Ігоря Кузіна, лише висока температура не повинна бути причиною виклику "швидкої" допомоги.

Ігор Кузін – головний санлікар “Викликаючи лікарів при відсутності значних симптомів під час пандемії COVID-19 означає, забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги”.

Лікарів слід викликати, якщо у хворого є такі симптоми:

біль у грудній клітці;

ознаки дихальної недостатності;

сатурація менш як 92% (вимірювати пульсоксиметром).

Наголосимо, що у випадку інфікування коронавірусом, пацієнт повинен бути під наглядом свого сімейного лікаря. У телефонному режимі ви можете повідомляти його про свій стан. зміну перебігу захворювання та погіршення стану.

Саме лікар приймає рішення щодо госпіталізації опираючись на симптоми кожного конкретного хворого.

Актуальна статистика захворюваності на COVID-19 За минулу добу, 26 жовтня, в Україні діагноз коронавірус підтвердили у 22 574 пацієнтів. До лікарень госпіталізували 5 925 хворих. На жаль, померли від ускладнень – 692 людини.

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