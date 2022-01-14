Коли вірусне навантаження Омікрону максимальне в організмі

До появи Омікрону люди у Великій Британії із симптомами COVID або позитивним тестом повинні були самоізолюватися на 10 днів. Після появи нового "легкого" штаму уряд змінив термін самоізоляції на 7 днів, а потім взагалі на 5.

Багато хто стверджує, що Омікрон є "легким" і не призводить до сплеску госпіталізацій. Але слід пам'ятати, що ця хвиля охоплює населення зі значним ступенем захисту, отриманого внаслідок комбінації природної інфекції та імунітету, спричиненого вакцинацією.

Важливо Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Журналісти розглянули наукове обґрунтування рекомендованих термінів ізоляції. Всеосяжний систематичний огляд 79 статей з усього світу (за винятком статей з дуже низькою кількістю випадків захворювання), проведений у Великій Британії та присвячений виділенню вірусу 5 340 інфікованих людей, оцінював не тільки вірусне навантаження, визначене за допомогою ПЛР-тестування, але й показав здатність культивувати життєздатний вірус у цих людей, чим явно демонстрував заразність.

Огляд показав низьке вірусне навантаження в перші кілька днів, потім пік з третього по шостий день, що спадає з сьомого по дев'ятий день. Іншими словами, дані підтверджують десятиденний період ізоляції.

Декілька досліджень показали дещо короткий період виділення вірусу у людей без симптомів, але рішення щодо національної політики мають ґрунтуватися на всіх інфекціях, а не на окремих випадках.

Деякі дослідження на цю тему:

У пізнішому препринті з Японії (дослідження, яке ще не опубліковане в науковому журналі) розглядалося виділення вірусу, яке приписується Омікрону. У дослідженні зображено результати систематичного огляду, що показують, що виділення вірусу є максимальним через три-шість днів після появи симптомів.

А невелике дослідження Ексетерського університету, опубліковане того ж дня показало, що кожна третя людина все ще потенційно заразна через п'ять днів.

Дані свідчать про те, що на п'ятий день багато людей все ще виділятимуть життєздатний вірус, що може призвести до значного подальшого поширення COVID.

Чим загрожує скорочення термінів ізоляції

Скорочення періоду ізоляції до 5 днів може призвести до повернення інфікованих у суспільство в піковий час їхньої заразності, що небезпечно для соціуму.