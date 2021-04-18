В Україні триває вакцинація проти коронавірусу з пріоритетністю для людей у групах ризику. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли українці зможуть за бажанням і без черг отримати можливість отримати щеплення.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що до кінця року в Україні планують вакцинувати від коронавірусу половину дорослого населення.

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Віктор Ляшко нагадав, що зараз у пріоритеті вакцинації люди віком від 60 років, які в групі ризику. Після цього робитимуть щеплення особам від 18, які виявлять бажання.

Однак, якщо буде черга людей, які хочуть отримати вакцину, пріоритет також спершу надаватимуть тим, хто має хронічні хвороби.

Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх,

– пояснив головний санітарний лікар.

За минулу добу, 17 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 особи. 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

Дані взяті з МОЗ України

З них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном). Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення. Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу