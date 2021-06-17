Про це заявив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов. Він наголосив на небезпеці безконтрольного застосування цих ліків.
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Неконтрольоване споживання цих груп препаратів є дуже небезпечним і це є питанням національної безпеки,
– зазначив він.
Комітет з питань здоров'я нації взяв до відома надану інформацію і доручив відповідальним органам протягом двох тижнів надати чіткий план запровадження е-рецепта в Україні.
Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що значна кількість прийнятих останнім часом законопроєктів у сфері охорони здоров’я не можуть працювати через відсутність системи електронних рецептів.
Чому це важливо
Джерело: ВООЗ
- Понад половина людей у світі (64%) лікують застуду та грип антибіотиками. Хоча у цьому немає жодного сенсу.
- Безвідповідальне ставлення до прийому таких препаратів загрожує виникненню стійкості до них. Це ускладнює ефективну профілактику та лікування інфекційних хвороб.
- Крім того, якщо людина самостійно припинила лікування антибіотиками після того, як її стан покращився, то це також може спровокувати стійкість – існує ймовірність, що частина бактерій виживуть.