Коли введуть рецептурний продаж антибіотиків в Україні

Електронний рецепт на антибіотики, гормональні препарати та імуномодулятори потрібно ввести вже цього року. Це питання національної безпеки.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов. Він наголосив на небезпеці безконтрольного застосування цих ліків.

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Неконтрольоване споживання цих груп препаратів є дуже небезпечним і це є питанням національної безпеки,

– зазначив він.

Комітет з питань здоров'я нації взяв до відома надану інформацію і доручив відповідальним органам протягом двох тижнів надати чіткий план запровадження е-рецепта в Україні.

Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що значна кількість прийнятих останнім часом законопроєктів у сфері охорони здоров’я не можуть працювати через відсутність системи електронних рецептів.

Чому це важливо

Джерело: ВООЗ

Понад половина людей у світі (64%) лікують застуду та грип антибіотиками. Хоча у цьому немає жодного сенсу.

Безвідповідальне ставлення до прийому таких препаратів загрожує виникненню стійкості до них. Це ускладнює ефективну профілактику та лікування інфекційних хвороб.

Крім того, якщо людина самостійно припинила лікування антибіотиками після того, як її стан покращився, то це також може спровокувати стійкість – існує ймовірність, що частина бактерій виживуть.