Під час брифінгу 14 грудня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що для того, аби отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.
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Хто може отримати додаткову дозу
Третя доза вакцини проти коронавірусу призначена для людей з імунодефіцитом, зокрема:
- пацієнти з ВІЛ/СНІДом,
- хворі на рак,
- пацієнти з трансплантованими органами,
- ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,
- ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.
Такі люди можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 після другого щеплення, незалежно від того, яким препаратом вакцинувалися раніше.
Коли потрібно робити третє щеплення і як це зробити
Третє щеплення українці можуть зробити в інтервалі за 28 – 90 днів після другого. Після звернення до лікаря, він видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.
Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.
Чи впливає ще одне щеплення на дію COVID-сертифіката
Кузін наголосив, що після третього щеплення дія COVID-сертифікату не буде продовжуватися. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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