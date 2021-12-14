Під час брифінгу 14 грудня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що для того, аби отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.

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Третя доза вакцини проти коронавірусу призначена для людей з імунодефіцитом, зокрема:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Такі люди можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 після другого щеплення, незалежно від того, яким препаратом вакцинувалися раніше.

Коли потрібно робити третє щеплення і як це зробити

Третє щеплення українці можуть зробити в інтервалі за 28 – 90 днів після другого. Після звернення до лікаря, він видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.

Чи впливає ще одне щеплення на дію COVID-сертифіката

Кузін наголосив, що після третього щеплення дія COVID-сертифікату не буде продовжуватися. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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