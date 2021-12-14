Коли і як можна отримати додаткове щеплення проти коронавірусу: пояснення МОЗ

У понеділок 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо використання третьої дози вакцини проти коронавірусу. Нині у МОЗ конкретно пояснили, хто і коли може її отримати.

Під час брифінгу 14 грудня головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що для того, аби отримати додаткове щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря.

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Третя доза вакцини проти коронавірусу призначена для людей з імунодефіцитом, зокрема:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Такі люди можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 після другого щеплення, незалежно від того, яким препаратом вакцинувалися раніше.

Коли потрібно робити третє щеплення і як це зробити

Третє щеплення українці можуть зробити в інтервалі за 28 – 90 днів після другого. Після звернення до лікаря, він видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.

Чи впливає ще одне щеплення на дію COVID-сертифіката

Кузін наголосив, що після третього щеплення дія COVID-сертифікату не буде продовжуватися. Тобто документ буде чинним 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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