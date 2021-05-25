Тож у червні у ЄС буде 400 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. Про це під час пресконференції за підсумками саміту ЄС розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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Також вона висловила надію, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) невдовзі схвалить вакцину проти коронавірусу для дітей віком 12 – 15 років.

До слова, на цьому ж саміті було прийнято заяву із закликом якнайшвидше впровадити сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відкрити зовнішні кордони ЄС.

Раніше Єврокомісія вирішила запустити COVID-паспорти з 1 липня 2021 року.

Що відомо про паспорти вакцинації

Джерело: European Commission

Щоб дати змогу мандрівникам вільно пересуватись без ПЛР-тестів та самоізоляції, у ЄС знімуть обмеження на подорожі з не необхідними цілями для мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини принаймні за 14 днів до прибуття.

У COVID-паспорті має бути вказано: