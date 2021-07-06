Коли ЄС визнає CoronaVac, якою вакцинують в Україні: відповідь Кузіна

Поки що Європейське агентство з лікарських засобів EMA не схвалило китайську вакцину CoronaVac. На думку головного санітарного лікаря країни, це лише питання часу.

Кузін зауважив, що будь-яка вакцина, яку схвалила ВООЗ, приблизно через місяць-півтора проходила погодження ЕМА. ВООЗ вже схвалила CoronaVac, тепер препарат перебуває на розгляді в EMA.

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Річ у тім, що ВООЗ визнає майданчик, дієву речовину й сам факт того, що вакцина ефективна й що були проведені адекватні дослідження.

Натомість ЕМА більше фокусується на регуляторних питаннях.

Ігор Кузін сподівається, що вакцина CoronaVac буде погоджена і прийнята ЕМА до використання.

Ігор Кузін “Зараз документи щодо CoronaVac перебувають в ЕМА. Весь світ каже: те, що рекомендовано ВООЗ є базисом для визнання іншими організаціями. В той самий час ЄС надає право кожній країні ухвалювати окреме рішення про визнання тієї чи іншої вакцини. Тому зараз йде прицільна робота з країнами-членами ЄС про визнання CoronaVac. Особливо з тими, де в нас велике транспортне сполучення. Ми маємо розуміти, що тип вакцини не має ставати перепоною для вільного подорожування або перетину кордону”.

Санітарний лікар країни переконаний, що ЕМА і Єврокомісія все ж таки докладуть максимум зусиль для того, щоб не порушувати права людини, не дискредитувати ту чи іншу вакцину або виробника. Також він Кузін переконаний, що EMA спростить бюрократичну частину процесу реєстрації вакцини.

Вакцина CoronaVac: основне