Коли в ЄС запустять паспорти вакцинації: назвали дату

У Європі запускають так звані COVID-паспорти для легшого перетину кордону. Такі ж паспорти введуть і в Україні.

Нині стало відомо, що сертифікати вакцинації у Євросоюзі введуть з 1 липня. Документ буде у цифровому вигляді, але при необхідності його можна буде отримати й в паперовій формі.

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Комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала введення COVID-паспортів "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

Ба більше, якщо раніше Європарламент планував обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA), то тепер враховуватимуть й ті вакцини, як не були схвалені в ЄС. Так, в Європі допускатимуть вакцини, які схвалені ВООЗ.

Що відомо про паспорти вакцинації

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів домовляються про використання COVID-паспортів. Ці документи дадуть можливість відновити роботу туристичної сфери.

Щоб дати змогу мандрівникам вільно пересуватись без ПЛР-тестів та самоізоляції, у ЄС знімуть обмеження на подорожі з не необхідними цілями для мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини принаймні за 14 днів до прибуття.

У COVID-паспорті має бути вказано: