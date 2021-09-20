Коли завершиться пандемія COVID-19

При цьому Фаучі підкреслив, що коронавірус неодноразово "обманював" фахівців, через що точно передбачити терміни закінчення пандемії складно.

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Та все ж, експерт наважився зробити попередній прогноз, за його словами, це може статись весною.

Ентоні Фаучі – головний інфекціоніст США “Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року”

Небезпека нових мутацій все ще є

За словами Фаучі, коронавірус є дуже тривожним досвідом, який все пережили. Він також нагадав, що щоразу, як усі чекали завершення пандемії, виникали нові штами коронавірусу.

Зокрема, у США, напередодні літа фіксували зменшення кількості випадків інфікувань, а потім з'явився великий "сюрприз" у вигляді Дельта штаму.

Фаучі сказав, що це просто вибило із колії.

І тепер ми повернулися до 130 – 140 тисяч випадків в день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі,

– додав Фаучі.

Головне про COVID-19 в США

Наразі у США панівний штам Дельта. Варіант циркулює в основному серед невакцинованих американців. І це створює нове навантаження на лікарні, підвищуючи показники смертей та госпіталізацій.

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в серпні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.

США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19.

За даними університету Гопкінса, станом на 20 вересня в США зафіксували 42 мільйони випадків інфікування коронавірусом.

Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США складає 673 тисячі людей.

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