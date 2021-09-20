Коли завершиться пандемія COVID-19
При цьому Фаучі підкреслив, що коронавірус неодноразово "обманював" фахівців, через що точно передбачити терміни закінчення пандемії складно.
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Та все ж, експерт наважився зробити попередній прогноз, за його словами, це може статись весною.
Ентоні Фаучі – головний інфекціоніст США
“Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року”
Небезпека нових мутацій все ще є
За словами Фаучі, коронавірус є дуже тривожним досвідом, який все пережили. Він також нагадав, що щоразу, як усі чекали завершення пандемії, виникали нові штами коронавірусу.
Зокрема, у США, напередодні літа фіксували зменшення кількості випадків інфікувань, а потім з'явився великий "сюрприз" у вигляді Дельта штаму.
Фаучі сказав, що це просто вибило із колії.
І тепер ми повернулися до 130 – 140 тисяч випадків в день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі,
– додав Фаучі.
Головне про COVID-19 в США
- Наразі у США панівний штам Дельта. Варіант циркулює в основному серед невакцинованих американців. І це створює нове навантаження на лікарні, підвищуючи показники смертей та госпіталізацій.
- Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в серпні була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.
- США є лідером серед країн, де щодня виявляють найбільше випадків COVID-19.
- За даними університету Гопкінса, станом на 20 вересня в США зафіксували 42 мільйони випадків інфікування коронавірусом.
- Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в США складає 673 тисячі людей.
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