Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу

Наразі говорять про те, що це може статися вже у наступному році. Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час Всесвітнього економічного форуму.

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Нині препарат перебуває на стадії випробувань. Завершити його створення можуть до осені 2023 року.

За його словами, так людям більше не доведеться робити по 2 – 3 щеплення протягом однієї зими.

У кращому разі ця (комбінована вакцина – 24 канал) може з'явитися вже восени 2023 року,

– зазначив він.

Довідка. Всесвітній економічний форум проходить у віртуальному форматі з 17 до 21 січня.

Ще вироблять мінімум 2 мільярди доз Moderna

Бансель також зазначив, що у 2021 році компанія вже доставила 807 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Цьогоріч Moderna розраховує, що вироблять ще приблизно 2 – 3 мільярди доз вакцин.

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