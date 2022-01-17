Коли з'явиться комбінована вакцина від COVID-19 та грипу: у Moderna назвали дату

17 січня 2022 , 16:31
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Джерело:

World Economic Forum

Вже незабаром може з'явитися єдина вакцина, яка поєднає бустерну дозу проти коронавірусу та експериментальне щеплення проти грипу.

Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу

Наразі говорять про те, що це може статися вже у наступному році. Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час Всесвітнього економічного форуму.

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Нині препарат перебуває на стадії випробувань. Завершити його створення можуть до осені 2023 року.

За його словами, так людям більше не доведеться робити по 2 – 3 щеплення протягом однієї зими.

У кращому разі ця (комбінована вакцина – 24 канал) може з'явитися вже восени 2023 року,
 – зазначив він.

Довідка. Всесвітній економічний форум проходить у віртуальному форматі з 17 до 21 січня.

Ще вироблять мінімум 2 мільярди доз Moderna

Бансель також зазначив, що у 2021 році компанія вже доставила 807 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Цьогоріч Moderna розраховує, що вироблять ще приблизно 2 – 3 мільярди доз вакцин.

Як зараз захиститися від грипу та COVID-19

  • Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.
  • Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною. Її проводить в державних пунктах щеплення.
Автор: Аліна Оліховська