Коли з'явиться комбінована вакцина від COVID-19 та грипу: у Moderna назвали дату
Джерело:World Economic Forum
Вже незабаром може з'явитися єдина вакцина, яка поєднає бустерну дозу проти коронавірусу та експериментальне щеплення проти грипу.
Комбінована вакцина від COVID-19 і грипу
Наразі говорять про те, що це може статися вже у наступному році. Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час Всесвітнього економічного форуму.
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Нині препарат перебуває на стадії випробувань. Завершити його створення можуть до осені 2023 року.
За його словами, так людям більше не доведеться робити по 2 – 3 щеплення протягом однієї зими.
У кращому разі ця (комбінована вакцина – 24 канал) може з'явитися вже восени 2023 року,
– зазначив він.
Ще вироблять мінімум 2 мільярди доз Moderna
Бансель також зазначив, що у 2021 році компанія вже доставила 807 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.
Цьогоріч Moderna розраховує, що вироблять ще приблизно 2 – 3 мільярди доз вакцин.
Як зараз захиститися від грипу та COVID-19
- Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.
- Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною. Її проводить в державних пунктах щеплення.