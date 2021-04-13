У колонії в Борисполі у 31 засудженого виявили коронавірус

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявили серед засуджених 31 хворого на коронавірус, а вже понад рік серед медичних працівників там лише один стоматолог.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що цей факт було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах Державної кримінально-виконавчої служби.

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За її словами, у колонії медичні працівники, окрім стоматолога, які можуть надати кваліфіковану медичну допомогу в установі – відсутні.

Така ситуація триває понад рік. Наразі контроль за лікуванням засуджених здійснює начальник філії ДУ "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" в Києві та Київській області, а також лікар-стоматолог. Ними надано рекомендації щодо лікування засуджених за місцем відбування покарання,

– повідомила Денісова.

Вона додала, що керівником установи досі не вжито заходів щодо виконання рекомендацій, наданих за результатами попередніх візитів працівників Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у колонії.

"Звертаюся до керівництва Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з проханням терміново вжити заходів щодо додержання прав утримуваних осіб, а саме забезпечити медперсоналом Бориспільську виправну колонію для надання необхідної медичної допомоги в повному обсязі", – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини.