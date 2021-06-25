Зокрема, працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання. Ці умови є приводом обговорень продовження вакцинації проти коронавірусу з лікарем.

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Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, у МОЗ рекомендують щепити жінку "генетичною" мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Pfizer.

Чи можлива комбінація вакцин

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.

Далі жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я не заперечує проти вакцинації вагітних препаратами Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Однак наголошують, що вакцинуватися можна вагітним саме із високим ризиком зараження COVID-19 та тим, хто має супутні захворювання, але тільки після консультації з лікарем.

У нас немає ніяких конкретних підстав вважати, що будуть певні ризики, які переважили би переваги вакцинації для вагітних,

– зазначили у ВООЗ.

Інструкція вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняє щеплювати нею вагітних.

Вагітні можуть важче переносити COVID-19

Але пересторога стосовно COVID-вакцин у тому, що вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях цих препаратів.

Утім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.

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