Про це повідомили у судовому рішенні. Це означає, що тепер аборт каратиметься лише тоді, якщо його проведуть на термін більше 24 тижнів.

Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Однак на пізнішому терміні переривання вагітності може бути можливим при таких умовах:

зґвалтуванні;

загрозі життю матері;

нежиттєздатності плода.

Суд закликав парламент та уряд запровадити заходи для реалізації ухвали.

Масові акції

З нагоди рішення суду у столиці Колумбії відбулися масові акції. Місцеві жителі вийшли на вулиці, щоб наголосити на зміні Кримінального кодексу.

"Хоча ми сподівалися на повну декриміналізацію, і ми продовжуватимемо боротися за неї, це важливий крок уперед", – юристка Маріана Ардила, одна з учасниць акції.

Люди вбралися в одяг зеленого кольору, який символізує рух за право жінок обирати, що робити зі своїм тілом та вагітністю. Протестувальники проти абортів виступали проти постанови на тому ж самому місці.

Передісторія

До цього моменту аборти в Колумбії допускалися лише за умови дефекту плода, наявності загрози життю матері та у випадку, якщо вагітність настала внаслідок зґвалтування або інцесту.

В інших випадках жінці та лікарю, який перервав вагітність, загрожував від 16 до 54 місяців позбавлення волі.

Трохи цифр