Колумбія легалізувала аборти, які до цього прирівнювалися до вбивства
Джерело:The Guardian
Конституційний суд Колумбії ухвалив, що аборти, зроблені терміном до 24 тижнів, тепер не повинні вважатися злочином.
Про це повідомили у судовому рішенні. Це означає, що тепер аборт каратиметься лише тоді, якщо його проведуть на термін більше 24 тижнів.
Увага Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19
Однак на пізнішому терміні переривання вагітності може бути можливим при таких умовах:
- зґвалтуванні;
- загрозі життю матері;
- нежиттєздатності плода.
Суд закликав парламент та уряд запровадити заходи для реалізації ухвали.
Масові акції
З нагоди рішення суду у столиці Колумбії відбулися масові акції. Місцеві жителі вийшли на вулиці, щоб наголосити на зміні Кримінального кодексу.
"Хоча ми сподівалися на повну декриміналізацію, і ми продовжуватимемо боротися за неї, це важливий крок уперед", – юристка Маріана Ардила, одна з учасниць акції.
Люди вбралися в одяг зеленого кольору, який символізує рух за право жінок обирати, що робити зі своїм тілом та вагітністю. Протестувальники проти абортів виступали проти постанови на тому ж самому місці.
Передісторія
До цього моменту аборти в Колумбії допускалися лише за умови дефекту плода, наявності загрози життю матері та у випадку, якщо вагітність настала внаслідок зґвалтування або інцесту.
В інших випадках жінці та лікарю, який перервав вагітність, загрожував від 16 до 54 місяців позбавлення волі.
Трохи цифр
- За оцінками організацій, які займаються захистом репродуктивних прав, щороку в Колумбії роблять до 400 тисяч абортів, причому лише 10% – легально.
- Протягом 2020 року в Колумбії здійснили щонайменше 26 тисяч небезпечних абортів.
- За даними колумбійської коаліції з прав жінок Causa Justa, мінімум 350 жінок засудили за аборти в період з 2006 по середину 2019 року, зокрема 20 дівчат віком до 18 років.