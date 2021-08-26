У Колумбії чоловік отримав 7 COVID-щеплень від різних виробників

У колумбійському місті Калі чоловік отримав 7 щеплень проти коронавірусу. Влада вже розслідує інцидент.

Про ситуацію з чоловіком влада дізналася 21 липня. З того часу одразу розпочали відповідне розслідування.

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Які вакцини отримав чоловік

Чоловік віком старше ніж 60 років вакцинувався в різних мегацентрах міста.

Він отримав щеплення препаратами компаній Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

За словами секретарки охорони здоров'я Калі Міерланді Торрес, у чоловіка є "явні психологічні проблеми".

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Згідно з даними органів охорони здоров'я, у чоловіка не було ніякої реакції на отриману кількість вакцин, і до нього не будуть застосовані будь-які санкції.

Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб мати дані про вакцинованих людей в реальному часі, і, очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації про них протягом більш тривалого періоду,

– зауважила Торрес.

Тим часом органи охорони здоров'я почнуть пошук нових людей, у яких могло статися передозування вакцинами проти коронавірусу. Окрім цього, МОЗ Колумбії вже впровадило новий інструмент для запобігання повторення подібних випадків.