У четвер 14 січня група дослідників прибула до китайського міста Ухань, де вперше зафіксували спалах коронавірусу. Команда прибула до аеропорту близько 11 ранку.

Команда з 10 членів, яку ВООЗ направила до Уханя, була схвалена урядом президента Сі Цзіньпіном після місяців дипломатичних суперечок. Про це повідомляє AP.

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До складу команди входять вірусні та інші експерти зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великобританії, Росії, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Цього тижня представник китайського уряду заявив, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не уточнив, чи дозволять їм збирати докази.

Тепер команда дослідників пройде двотижневу ізоляцію. Окрім того, їм зроблять ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та тест на антитіла. Свою співпрацю з китайськими експертами представники ВООЗ розпочнуть під час самоізоляції за допомогою відеоконференцій.

Команда ВООЗ прибула в Ухань: фото AP

Що відомо про походження коронавірусу: