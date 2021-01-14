Команда ВООЗ прибула в Ухань, щоб дослідити походження пандемії COVID-19: фото
У четвер 14 січня група дослідників прибула до китайського міста Ухань, де вперше зафіксували спалах коронавірусу. Команда прибула до аеропорту близько 11 ранку.
Команда з 10 членів, яку ВООЗ направила до Уханя, була схвалена урядом президента Сі Цзіньпіном після місяців дипломатичних суперечок. Про це повідомляє AP.
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До складу команди входять вірусні та інші експерти зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великобританії, Росії, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.
Цього тижня представник китайського уряду заявив, що вони "обміняються думками" з китайськими вченими, але не уточнив, чи дозволять їм збирати докази.
Тепер команда дослідників пройде двотижневу ізоляцію. Окрім того, їм зроблять ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та тест на антитіла. Свою співпрацю з китайськими експертами представники ВООЗ розпочнуть під час самоізоляції за допомогою відеоконференцій.
Команда ВООЗ прибула в Ухань: фото AP
Що відомо про походження коронавірусу:
- Вчені підозрюють, що вірус, який з кінця 2019 року став причиною смерті понад 1,9 мільйона людей, перескочив на людей від кажанів або інших тварин. Підозрюють, що це трапилось у південно-західній частині країни.
- Натомість чинна Комуністична партія намагалась викликати плутанину щодо походження вірусу та пропагувала теорії, які мають мало доказів. До прикладу, що вірус потрапив з-за кордону й можливо з імпортних морепродуктів, але вчені відкидають цей варіант.
- Китай відхилив вимоги про міжнародне розслідування після того, як адміністрація Трампа звинуватила Пекін у розповсюдженні вірусу.
- Після того, як у квітні Австралія закликала до незалежного розслідування, Пекін помстився, заблокувавши імпорт австралійської яловичини, вина та інших товарів.
- Нині усі дослідження, які стосуються SARS-CoV-2, контролюються урядом країни. А журналістам-розслідувачам перешкоджають у роботі.
- Один із членів групи ВООЗ – зоолог Пітер Дасак – вважає цілком ймовірним те, що браконьєри, які полюють у диких місцевостях, могли передати інфіковану тварину торговцям, які працювали в Ухані.
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