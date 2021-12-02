Діяти треба негайно
Оперативна група допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів. Вони вирушать до провінції Гаутенг, провінції, де вперше виявили штам..
Увага Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих
Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє заявив, що організація забезпечить технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню у Ботсвані.
У цьому регіоні повідомили про значний приріст хворих на COVID-19, більшість інфіковані штамом Омікрон.
Що зараз відомо про Омікрон
Джерело: ВООЗ
- Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.
- Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо.
- ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо. Також немає точних даних, наскільки ефективні вакцини проти нового штаму. Однак, у ВООЗ попередньо закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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