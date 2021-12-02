Команда ВООЗ вирушила до ПАР через стрімке поширення штаму Омікрон

Всесвітня організація охорони здоров'я направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон.

Діяти треба негайно

Оперативна група допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів. Вони вирушать до провінції Гаутенг, провінції, де вперше виявили штам..

Увага Омікрон в дії: в ПАР за добу подвоїлась кількість хворих

У ВООЗ попередили, що новий штам коронавірусу може спричинити зростання повторних захворювань у всій ПАР. Саме тому необхідно діяти негайно.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє заявив, що організація забезпечить технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню у Ботсвані.

У цьому регіоні повідомили про значний приріст хворих на COVID-19, більшість інфіковані штамом Омікрон.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ

Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.

Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо.

ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо. Також немає точних даних, наскільки ефективні вакцини проти нового штаму. Однак, у ВООЗ попередньо закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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