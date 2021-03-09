Комбівірус: зареєстрували інфікування подвійним варіантом COVID-19
В Німеччині епідеміологи зафіксували випадок інфікування варіантом коронавірусу, що поєднує генетичні модифікації – "британського штаму" та "південноафриканського".
Джерело:Spiegel
Деталі унікального випадку зараження
Захворювання виявлене під час перевірки в берлінському аеропорту в пасажира, який прилетів до Берліна із Саксонії.
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Мутації все ж можуть бути небезпечними
Мутують усі віруси, однак варіант B.1.525 поєднує генні зміни, які впливають на так званий спайковий білок, з яким збудник проникає в клітини організму.
Спайковий білок SARS-CoV-2 безпосередньо бере участь в інфікуванні організму / Фото Unspalsh
Поки що точних даних про нову мутацію недостатньо, аби визначити, наскільки небезпечним і більш заразним він є. Однак, це змушує детальніше вивчати ефективність уже існуючих вакцин щодо цього нового варіанту коронавірусу.
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