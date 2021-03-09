В Німеччині епідеміологи зафіксували випадок інфікування варіантом коронавірусу, що поєднує генетичні модифікації – "британського штаму" та "південноафриканського".

Деталі унікального випадку зараження

Захворювання виявлене під час перевірки в берлінському аеропорту в пасажира, який прилетів до Берліна із Саксонії.

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Вірус-мутант має абревіатуру B.1.525, раніше мутацію реєстрували у кількох країнах, зокрема, в Данії, Італії, Нігерії, Норвегії, Канаді, Великій Британії та США.

Мутації все ж можуть бути небезпечними

Мутують усі віруси, однак варіант B.1.525 поєднує генні зміни, які впливають на так званий спайковий білок, з яким збудник проникає в клітини організму.

Спайковий білок SARS-CoV-2 безпосередньо бере участь в інфікуванні організму / Фото Unspalsh

Важливо! Коронавіруси мають здатність до змін у генетичній послідовності. Коли 2 віруси інфікують одну і ту ж клітину, вони можуть створювати абсолютно нові послідовності.

Поки що точних даних про нову мутацію недостатньо, аби визначити, наскільки небезпечним і більш заразним він є. Однак, це змушує детальніше вивчати ефективність уже існуючих вакцин щодо цього нового варіанту коронавірусу.