Людям не потрібно проходити повторні комісії

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами на період дії воєнного стану, для отримання соціальних виплат людям з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно, оскільки термін дії інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР) подовжили.

Читайте також: Які захворювання почастішають в Україні через війну: пояснення Ляшка

Віктор Ляшко “Лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації. Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму”.

Як встановити інвалідність вперше

Направлення на МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) (форма 088/о) оформлює за потреби лікуючий лікар або сімейний лікар, до якого звернувся за медичною допомогою пацієнт.

Наразі для того, аби спростити проведення медико-соціальної експертизи, урядом України прийнято постанову КМУ № 225, яка передбачає встановлення інвалідності особам заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.