Людям з інвалідністю не потрібно проходити комісію, щоб продовжити групу під час війни, – Ляшко

До кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування інвалідність продовжується автоматично без перекомісії.

Людям не потрібно проходити повторні комісії

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами на період дії воєнного стану, для отримання соціальних виплат людям з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно, оскільки термін дії інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР) подовжили.

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Віктор Ляшко “Лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації. Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму”.

Як встановити інвалідність вперше

Направлення на МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) (форма 088/о) оформлює за потреби лікуючий лікар або сімейний лікар, до якого звернувся за медичною допомогою пацієнт.

Наразі для того, аби спростити проведення медико-соціальної експертизи, урядом України прийнято постанову КМУ № 225, яка передбачає встановлення інвалідності особам заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.