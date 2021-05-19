Під час засідання комітету з питань здоров'я нації нардепи підтримали кандидатуру Ляшка. Вони рекомендували Верховній Раді України призначили його на посаду очільника МОЗ.
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Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України,
– заявив голова комітету Михайло Радуцький.
За призначення головного санлікаря країни в крісло міністра проголосували 13 членів комітету. Одна нардепка утрималася.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.
Чому Степанова відправили у відставку і чи справді міністром може стати Ляшко
- Претензій до Максима Степанова чимало: провал COVID-вакцинації, тестування на коронавірус та закупівель ліків, намагання прибрати до рук НСЗУ та корупційні скандали. Розмови про відставку одіозного міністра точилися ще з очені 2020 року.
- Верховна Рада проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова 18 травня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня, запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду очільника МОЗ, за поданням від фракції "Слуга народу".
- Лідер фракції Давид Арахамія вважає, що нардепи підтримають призначення Віктора Ляшка.
- Голова профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що обговорюється ще одна кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я – депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.