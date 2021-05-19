Комітет Ради підтримав кандидатуру Ляшка на посаду очільника МОЗ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Комітет з питань здоров'я нації підтримав це рішення.

Під час засідання комітету з питань здоров'я нації нардепи підтримали кандидатуру Ляшка. Вони рекомендували Верховній Раді України призначили його на посаду очільника МОЗ.

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Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України,

– заявив голова комітету Михайло Радуцький.

За призначення головного санлікаря країни в крісло міністра проголосували 13 членів комітету. Одна нардепка утрималася.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

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