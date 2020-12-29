Комітет Верховної ради з питань бюджету погодив виділення додаткових коштів на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Гроші виділять з Фонду боротьби з COVID-19.

На закупівлю вакцини проти коронавірусу МОЗ виділили додаткові 1,377 мільярда гривень. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

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У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 1,7 мільярда гривень. Оскільки Комітет Верховної ради з питань бюджету схвалив постанову Кабміну №1305 від 23 грудня, на імунізацію населення додатково виділять 1,377 мільярда гривень.

Але у такому випадку скорочуються видатки, які планували здійснити коштом COVID-фонду, а саме:

закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах;

допомога Фонду соціального страхування для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі;

державна підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у зв’язку з карантином.

Відповідно до цієї ж постанови, 3, 242 мільярди гривень для надання виплат застрахованим громадянам, які можуть втратити доходи у випадку повної заборони їхньої діяльності через карантин, виділять зі спеціального COVID-фонду, а не загального, як передбачали раніше.