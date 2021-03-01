До осені компанія AstraZeneca планує розробити нове покоління вакцини проти коронавірусу. Препарат буде націлений на нові штами COVID-19.

Фармацевтична компанія AstraZenec та Оксфордський університет планують створити нове покоління вакцин проти нових варіантів коронавірусу до осені 2021 року.

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Про це під час телефонного брифінгу розповів виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос.

Він зауважив, що графік передбачає лабораторні роботи, а ще клінічні дослідження, які необхідні для тестування нових видів препарату.

Коли в нас буде наступний варіант (вакцини – 24 канал), усі будуть у курсі, і, сподіваюся, він буде простішим,

– заявив Пангалос.

Натомість директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард заявив, що вакцина ефективно працюватиме проти варіанту, який вперше зафіксували у Британії.

Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що про неї відомо

У співпраці з компанією AstraZeneca вчені з Оксфордського університету розробили вакцину AZD1222 (Covishield). У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.

Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.

Ефективність вакцини проти важких випадків коронавірусу становить близько 100%.

Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.

Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років.

15 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca .

. 23 лютого першу партію цієї вакцини доставили в Україну.

​Інформація взята з astrazeneca.com, CNN та ВООЗ.