Компанія AstraZeneca анонсувала нове покоління COVID-вакцини

Джерело:Інтерфакс-Україна
До осені компанія AstraZeneca планує розробити нове покоління вакцини проти коронавірусу. Препарат буде націлений на нові штами COVID-19.
Фармацевтична компанія AstraZenec та Оксфордський університет планують створити нове покоління вакцин проти нових варіантів коронавірусу до осені 2021 року.
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Про це під час телефонного брифінгу розповів виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос.
Він зауважив, що графік передбачає лабораторні роботи, а ще клінічні дослідження, які необхідні для тестування нових видів препарату.
Коли в нас буде наступний варіант (вакцини – 24 канал), усі будуть у курсі, і, сподіваюся, він буде простішим,
– заявив Пангалос.
Натомість директор Оксфордської вакцинної групи Ендрю Поллард заявив, що вакцина ефективно працюватиме проти варіанту, який вперше зафіксували у Британії.
Інформація взята з astrazeneca.com, CNN та ВООЗ.