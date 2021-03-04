Чим вакцинують українців: AstraZeneca прокоментувала якість Covishield

Джерело:24 канал
24 лютого в Україні стартувала масова кампанія вакцинації проти коронавірусу. Поки що для імунізації використовують лише один препарат від Oxford/AstraZeneca (Covishield). Через те, що вакцину постачають з індійського заводу, виникло безліч фейків і маніпуляцій. Це поставило під загрозу кампанію вакцинації в Україні.
Компанія AstraZeneca розповіла журналістам 24 каналу, чи відрізняється вакцина, яку постачають з Індії, від "оригінальної британської" вакцини.
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"Для забезпечення рівного, широкого та своєчасного доступу до вакцини" проти COVID-19 у всьому світі компанія "AstraZeneca" уклала 4 субліцензійні партнерські угоди з досвідченими виробниками вакцин.
Згідно з цими угодами, організації-субліцензіати здійснюють виробництво та розподіл вироблених ними партій вакцин. Одним із таких субліцензіатів є й Інститут сироватки Індії. В компанії уточнили, що це найбільший у світі виробник вакцин за кількістю вироблених доз.
Інститут сироватки Індії постачає вакцини у більш ніж 170 країн світу. Крім технології виробництва вакцини від COVID-19, Інституту сироватки Індії були також передані права на реєстрацію та постачання виробленої вакцини,
– розповіли представники компанії AstraZeneca.
У компанії наголошують, що під торговельною назвою COVISHIELD™ Інститут сироватки Індії виробляє вакцину, яку розробили фахівці з AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
На усіх етапах виробничого процесу AstraZeneca та Інститут сироватки індії проводять контроль якості.
Компанія AstraZeneca та Інститут сироватки Індії проводили контроль якості, який є обов'язковим на усіх етапах виробничого процесу. Контроль якості є обов'язковим незалежно від того, хто є виробником (організація-партнер чи AstraZeneca),
– заявили в компанії.
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В AstraZeneca пояснили, що усі організації-субліцензіати, зокрема й Інститут сироватки Індії, самостійно розподіляють вироблені ними партії вакцини.
Натомість умови постачання визначаються двосторонніми угодами з урядами країн та залежать від схвалення національним регулятором у сфері охорони здоров’я.
Джерело: Serum Institute of India
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал