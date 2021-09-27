Кому краще утриматись від СOVID-вакцинації: Кузін пояснив особливості

В українському законодавстві є лише один термін щодо того, чи можуть людині відмовити у вакцинації. Мовиться про абсолютні медичні протипокази.

Це певні медичні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію. Однак це поодинокі випадки і зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує. В нас таких людей є менше як 1%. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Ігор Кузін – головний санлікар "Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби".

Серцево-судинні та вагітність не є протипоказанням

За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, а навпаки – показання для проведення вакцинації. Він пояснив це тим, що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно у важчій формі переносить недугу.

А прогнозувати і попереджати про можливі виникнення алергічних реакцій повинен вирішувати сімейний лікар кожного пацієнта.

Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція – 24 канал) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, він анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було,

– пояснив Кузін.

Він також зазначив, все це дуже залежить від стану кожної конкретної людини. Тому назвати кілька універсальних просто неможливо. А загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, це залежить від особливостей кожного препарату.

Наприклад, щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що немає доказової бази та не було проведено досліджень.

Водночас вакцину від Pfizer можуть рекомендувати, однак лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації – я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", – підкреслив головний санлікар.

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